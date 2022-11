Περίεργο το κλίμα στην Πορτογαλία: Ο Κριστιάνο μιλούσε στον Κανσέλο και αυτός δεν ασχολήθηκε καθόλου

Μπορεί οι σχέσεις του Κριστιάνο με τον Μπρούνο Φερνάντες να παραμένουν καλές, όπως είπε ο Ζοάο Μάριο, ωστόσο αυτό δεν είναι σίγουρο αν συμβαίνει και με τους υπόλοιπος παίκτης της εθνικής Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με τον CR7, ο οποίος πήγε να πειράξει τον Ζοάο Κανσέλο στην προπόνηση, ωστόσο ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι δεν φάνηκε να ασχολείται ιδιαίτερα, διώχνοντας 37χρονο σταρ από κοντά του.

Δείτε εδώ το βίντεο:

What’s going on here between Cristiano Ronaldo and João Cancelo? 🧐 pic.twitter.com/KG6BrKbvxF