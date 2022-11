Επική γκάφα από Γκάνα: Ξέχασε τις φανέλες και κινδυνεύει να χάσει το ματς στα χαρτιά

Οι αφρικανικές ομάδες συνηθίζουν στις μεγάλες διοργανώσεις να κάνουν γκάφες. Και απ' αυτόν τον κανόνα δεν μπορούσε να ξεφύγει η Γκάνα που έφθασε στο Κατάρ, όμως χωρίς τις εμφανίσιες.

Η αποστολή της αφρικανικής ομάδας έφτασε στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022, αλλά ξέχασε τις φανέλες των παικτών. Όπως είναι φυσικό υπάρχει μεγάλη σύγχυση και αγωνία, με τους «Black Stars» να «τρέχουν» για να αποφύγουν ένα… κάζο ολκής!

Η Γκάνα κινδυνεύει να χάσει στα χαρτιά το πρώτο ματς της διοργάνωσης, το οποίο είναι με την Πορτογαλία στις 24 Νοεμβρίου. Μάλιστα, με τις καθυστερήσεις στα ταχυδρομεία της χώρας να είναι πολύ συχνό φαινόμενο, κάτι τέτοιο μοιάζει πιθανό.

