Τον... πήραν στο ψιλό! Ομάδα προσφέρει μια μπύρα και μια πίτα για να αποκτήσει τον Κριστιάνο!

Μετά την συνέντευξη του Πορτογάλου σούπερ σταρ στον Πιρς Μόργκαν, η παραμονή του στους «κόκκινους διαβόλους» μοιάζει απίθανη.

Ο Ρονάλντο αναμέναι να αποχωρήσει από το «Ολντ Τράφορντ» τον προσεχή Ιανουάριο, αλλά που θα πάει;

Ομάδα της έβδομης κατηγορίας, πάντως, έκανε πρώτη την κίνησή της για να τον αποκτήσει...

Η Μπλιθ Σπάρτανς προσφέρει μια ολόκληρη πίτα και μια βαρελίσια μπύρα για να πάρει τον Ρονάλντο...

Hi @ManUtd 👋🏻



We hear @Cristiano is looking for a move?



We’ll take him off your hands for a shy’s pie and a pint of Stella! #HowayBlyth #CR7 pic.twitter.com/eFsBJMlBuZ