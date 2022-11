Άβολο: Ο Μπρούνο Φερνάντες χαιρέτησε με το... ζόρι τον Κριστιάνο! (vid)

Ο Ρονάλντο έβγαλε στη... σέντρα την Μάντσεστερ και η συνάντηση με τον Μπρούνο (που είναι ένας από τους αρχηγούς) στο camp της Εθνικής Πορτογαλίας ήταν κάτι παραπάνω από άβολη.

Ο Φερνάντες ήθελε ξεκάθαρα να τον αποφύγει, ο Κριστιάνο περίμενε να τον χαιρετήσει με ένα... σκληρό βλέμμα και, όπως φαίνεται, οι δύο συμπαίκτες δεν θα έχουν ποτέ ξανά την ίδια σχέση.

Δείτε εδώ το βίντεο:



The moment Cristiano Ronaldo met up with Bruno Fernandes for World Cup duty for Portugal 👀 pic.twitter.com/xUGoxEwxNj