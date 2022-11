Θαυμασμός για την ενέργεια του Ρούντιγκερ!

Μπορεί να φοράει την φανέλα της Εθνικής Γερμανίας, ωστόσο δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του, ούτε την χώρα στην οποία γεννήθηκε. Η Marca αποκάλυψε την εξαιρετική χειρονομία του Αντόνιο Ρούντιγκερ, ο οποίος θα ανακουφίσει 11 παιδιά από την Σιέρα Λεόνε. Ο Γερμανός αμυντικός αποφάσισε να δωρίσει όλα τα μπόνους και την χρηματική αμοιβή που του αναλογεί από την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα 11 παιδιών από την Σιέρα Λεόνε που χρειάζονται επέμβαση για να ξεπεράσουν διάφορα προβλήματα υγείας.

Antonio Rüdiger will donate all his World Cup bonuses to help those most in need in his mother's country. Rüdiger’s World Cup salary will be donated to 11 children from Sierra Leone to undergo surgery & have a better life, per MARCA pic.twitter.com/v2FHoJzMZS