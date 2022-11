Έχει χιούμορ: Ερασιτεχνική ομάδα ζήτησε δανεικό από τη Σίτι τον Χάαλαντ για... 28 μέρες (pic)

H ερασιτεχνική Άστον Γιουνάιτεντ υπέβαλε επίσημο αίτημα στη Μάντσεστερ Σίτι για τον δανεισμό του Έρλινγκ Χάαλντ για περίπου έναν μήνα. Όσο το διάστημα, δηλαδή που ο παίκτης δεν θα έχει υποχρεώσεις με τους «πολίτες» λόγω Μουντιάλ.

«Είναι λογικό. Η Σίτι δεν παίζει κι εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε κρατώντας τον Έρλινγκ σε φόρμα. Θα είναι καλύτερο από το να παίζει γκολφ» είπε ο προπονητής της ομάδας, Μάικλ Γκρεγκ.

«Πιστεύουμε πως θα μας ταίριαζε πολύ και πως θα γινόταν γρήγορα ένα με την υπόλοιπη ομάδα μας», δήλωσε στη συνέχεια.

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿
#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.



