Κλείνει 5 χρόνια αήττητος από την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός

Η ΑΕΚ κέρδισε τις εντυπώσεις στο 0-0 του Φαλήρου, όμως έμεινε για 16ο συνεχόμενο ντέρμπι χωρίς νίκη επί του Ολυμπιακού...

Το φινάλε του πρώτου γύρου της Super League ήρθε με ένα εξαιρετικό παιχνίδι της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, σίγουρα ένα από τα καλύτερα της ιστορίας της στο Φάληρο. Ωστόσο, το τελικό 0-0... έγραψε ότι η Ένωση έμεινε χωρίς νίκη επί του Ολυμπιακού για 16ο συνεχόμενο ντέρμπι. Στο διάστημα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 11 νίκες, ενώ 5 είναι οι ισοπαλίες. Τεράστια είναι και η διαφορά στα γκολ, με το 32-10 των Πειραιωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με δεδομένη και τη διακοπή για το Μουντιάλ αλλά και το ότι το ματς του δεύτερου γύρου αργεί, ο Ολυμπιακός θα κλείσει πενταετία χωρίς ήττα από τους «κιτρινόμαυρους». Τελευταία νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού σε επίσημο ματς, χρονολογείται στις 7 Φεβρουαρίου του 2018, το 2-1 του ΟΑΚΑ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Αναλυτικά, το αήττητο σερί του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ:

13/11/2022 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-0 (Super League / 13η αγ.)

17/5/2022 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-3 (Super League Play Off / 10η αγ.)

3/4/2022 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-1 (Super League Play Off / 3η αγ.)

13/2/2022 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0 (Super League / 23η αγ.)

21/11/2021 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 2-3 (Super League / 10η αγ.)

25/4/2021 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (Super League Play Off / 6η αγ.)

4/4/2021 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-5 (Super League Play Off / 2η αγ.)

3/1/2021 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (Super League / 14η αγ.)

16/12/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (Super League / 1η αγ.)

12/9/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο / Τελικός)

19/7/2020 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (Super League Play Off / 10η αγ.)

28/6/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-2 (Super League Play Off / 4η αγ.)

26/1/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-0 (Super League / 21η αγ.)

27/10/2019 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (Super League / 8η αγ.)

17/2/2019 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1 (Super League / 21η αγ.)

7/10/2018 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (Super League / 6η αγ.)