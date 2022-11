Με την 11άδα της Λεωφόρου ο Ολυμπιακός για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)

Με σύστημα 4-2-3-1 θα παρατάει τον Ολυμπιακό ο Μίτσελ για το ντέρμπι των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο Πασχαλάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Άβιλα, Παπασταθόπουλο, Ντόι και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Ο Εμβιλά με τον Χουάνγκ θα αγωνιστούν στο κέντρο, ενώ πίσω από τον Μπακαμπού ξεκινάνε οι Μασούρας, Χάμες και Μπιέλ.

Αναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Αβιλα, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ, Μασούρας, Χάμες, Μπιέλ και Μπακαμπού.Η

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAEK #Stoiximan pic.twitter.com/vxYsHnlH1z