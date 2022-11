Ολυμπιακός - ΑΕΚ με Bet Builder 7.20

Ντέρμπι δίχως αύριο για Ολυμπιακό και ΑΕΚ, εντός έδρας αποστολές κόντρα σε επικίνδυνα αουτσάιντερ για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Το ντέρμπι του 'Γεώργιος Καραϊσκάκης' (19:30) κλέβει την παράσταση στο φινάλε του πρώτου γύρου της Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ, σε ένα 90λεπτο όπου κανείς δεν έχει περιθώριο για βαθμολογική απώλεια. Για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν οι Πειραιώτες δείχνουν σε πραγματικά καλή κατάσταση. Ο Μίτσελ έχει καταλήξει σε έναν κορμό 15-16 παικτών και η ομάδα του βρίσκει σταθερές, ομοιογένεια και ξεκάθαρη στόχευση στο χορτάρι.



Μετά τις νίκες κόντρα σε Παναιτωλικό και Λαμία, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο ντέρμπι της Λεωφόρου, έστω κι αν η νίκη γλίστρησε μέσα από τα χέρια του στις καθυστερήσεις. Στο εκτός έδρας 1-0 επί του Λεβαδειακού οι 'ερυθρόλευκοι' επιβεβαίωσαν πως διανύουν περίοδο φόρμας, αν και η αναποτελεσματικότητα στις κλασικές ευκαιρίες που δημιούργησαν τους στέρησε ένα πολύ πιο άνετο απόγευμα στη Λιβαδειά. Στην πρόσφατη τετράδα αγώνων του, ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ και αυτό με την εκτέλεση πέναλτι του Σπόραρ. Δείγμα της γενικότερης βελτίωσης της λειτουργίας του σε όλες τις γραμμές.



Η ΑΕΚ ξεπέρασε το στραβοπάτημα της Τρίπολης (1-1 με τον Αστέρα) στο άνετο 3-0 επί του ΟΦΗ. Μόλις στο 11' είχε πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων και στη συνέχεια το έργο της ήταν απλό. Διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε, έκανε οικονομία δυνάμεων και ο Αλμέιδα είχε την ευκαιρία να δώσει ανάσες σε βασικούς αλλά και χρόνο σε παίκτες που τον χρειάζονταν για να ανεβάσουν το επίπεδο ετοιμότητας τους ενόψει Φαλήρου.

Το pressing ψηλά και οι διαφορετικές πηγές δημιουργίας είναι το μεγάλο φετινό όπλο της Ένωσης, που παίρνει σταθερά καλό βαθμό τόσο στην μεσοεπιθετική όσο και στην ανασταλτική της συμπεριφορά. Στα ευχάριστα για την ΑΕΚ ήρθε να προστεθεί και το γεγονός πως ο Βίντα ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπώρησε και έχει πιθανότητες να αγωνιστεί στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.



Στο -10 από την κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -6 η ΑΕΚ και όπως γίνεται αντιληπτό οι βαθμοί δεν περισσεύουν στη μάχη του τίτλου. Το σενάριο της ισοπαλίας δεν ευνοεί κανέναν παρά μόνο τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και η νίκη είναι αυτοσκοπός για τις δύο ομάδες στο ντέρμπι του 'Γ. Καραϊσκάκης'.



Εν ολίγοις, πρόκειται για ένα 90λεπτο όπου η δράση, η ένταση, οι δυνατές μονομαχίες και η ανάγκη για το τρίποντο είναι συνθήκες που θα επικρατήσουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Σουηδού Γκλεν Νάιμπεργκ.



Στις 21:30 στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Παρά το γεγονός πως οι 'πράσινοι' παρατάχθηκαν στο Αγρίνιο δίχως κάποιον από τους Αϊτόρ ή Παλάσιος στην ενδεκάδα τους μετά από 47 ματς, βρήκαν τον τρόπο να αποδράσουν από την έδρα του Παναιτωλικού, χάρη σε μια αλλαγή του Γιοβάνοβιτς.



Ο Ιωαννίδης αντικατέστησε τον Βέρμπιτς στο 76' και δύο λεπτά αργότερα σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης για την 11η νίκη του Παναθηναϊκού στη σεζόν και το αήττητο 12 αγώνων στη λίγκα. Σταθερά στην πρώτη θέση οι 'πράσινοι' με 34 βαθμούς, στο +6 από την ΑΕΚ και το +10 από Ολυμπιακό και Βόλο.



Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε αποδείχθηκε η ιστορία της αναμέτρησης του Ατρομήτου με τον Αστέρα. Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν 2-0 στο 12', διατήρησαν τον έλεγχο στη συνέχεια και επέστρεψαν στα τρίποντα μετά από τέσσερα παιχνίδια... ανομβρίας. Διατηρήθηκαν έτσι σε τροχιά playoffs, στην 7η θέση και μόλις στο -3 από τον Άρη. Η σταθερότητα είναι το ζητούμενο για την ομάδα του Κόουλμαν, που τώρα έχει μπροστά της μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή.



Ο Παναθηναϊκός έχει υπομονή, μομέντουμ, ρέντα και μπόλικη αυτοπεποίθηση. Ωστόσο δεν είναι τόσο απλό να βγάζει ο Γιοβάνοβιτς συνέχεια λαγούς από το καπέλο του. Οι απουσίες των Αϊτόρ - Παλάσιος είναι δυσαναπλήρωτες και απαιτούν το αγωνιστικό step up από Μπερνάρ και Βέρμπιτς, που ακόμη δεν συμβαίνει. Δεν θα πέσει αμαχητί ο Ατρόμητος, έστω κι αν φαντάζει πραγματικά δύσκολο να πάρει κάτι στη Λεωφόρο.



Την ίδια ώρα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βόλο. Ο 'Δικέφαλος' είχε ένα άνετο βράδυ στη Νίκαια επικρατώντας 3-0 του Ιωνικού. Φελίπε Σοάρες και Ολιβέιρα έκαναν την αρχή, ο Αουγκούστο έβαλε το... βουλοκέρι της νίκης και ο ΠΑΟΚ ντούμπλαρε τα τρίποντα μετά το 2-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα.



Μεταβατική η σεζόν για την ομάδα του Λουτσέσκου, με στόχο το καλύτερο δυνατό για φέτος αλλά κυρίως τη δημιουργία κορμού για την επόμενη σεζόν. Μια θέση στα playoffs είναι το μίνιμουμ που θα έχει στο πρωτάθλημα, με το Κύπελλο να αποτελεί διέξοδο για την διεκδίκηση ενός τροπαίου.



Ο Βόλος επικράτησε 2-1 του ΠΑΣ και διατηρήθηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας. Δύο γκολ του Οζέγκοβιτς στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους αποδείχθηκαν αρκετά για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, που αφήνει συνολικά πολύ καλές εντυπώσεις μέχρι στιγμής. Ένα εισιτήριο για τα playoffs καθιστά αυτομάτως επιτυχημένη τη σεζόν για τον Βόλο, που παίζει γρήγορο και επιθετικό ποδόσφαιρο, καταφέρνοντας συνήθως να επιβάλλεται κόντρα σε αντιπάλους ίδιας ή χαμηλότερης δυναμικής.



Ο ΠΑΟΚ θέλει να δημιουργήσει ένα σερί νικών και μοιάζει απαλλαγμένος από το 'πρέπει' στην κούρσα της κορυφής. Ο Βόλος δεν κλείνεται, είναι επικίνδυνος στην κόντρα και αναμένεται να βρει τις στιγμές του στο ματς.



