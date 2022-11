Λίβερπουλ: Ιστορικό ρεκόρ για τον «βιονικό» Μίλνερ!

Σε ένα εκλεκτό κλειστό κλαμπ που περιλαμβάνει τους Γκάρεθ Μπάρι (653 συμμετοχές), Ράιαν Γκιγκς (632) και Φρανκ Λαμπάρντ (609) βρίσκεται από σήμερα ο Τζέιμς Μίλνερ.

Ο βιονικός μέσος της Λίβερπουλ μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση απέναντι στην Σάουθάμπτον και συμπλήρωσε 600 παιχνίδια στην Premier League, στην οποία έκανε ντεμπούτο στις 10 Νοεμβρίου του 2002 σε μία αναμέτρηση της Λιντς με την Γουέστ Χαμ σε ηλικία 16 ετών και 310 ημερών!

Έκτοτε, ο 36χρονος μέσος των κόκκινων αγωνίστηκε με τις φανέλες των Νιούκαστλ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και δεν υπήρξε ούτε μία από τις τελευταίες 19 σεζόν που να έκανε λιγότερες από 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, δείγμα της χρησιμότητάς του για κάθε προπονητή.

Ο Μίλνερ μετρά 55 γκολ, ενώ με 87 ασίστ βρίσκεται στην 9η θέση στην ιστορία της Premier League ακριβώς ανάμεσα στον Στίβεν Τζέραρντ (92) και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

