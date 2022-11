Λίβερπουλ: Ιστορικό ρεκόρ από Ρόμπερτσον!

Μπροστά του ο Κώστας Τσιμίκας έχει ένα «βουνό» και ο Άντι Ρόμπερτσον φροντίζει να του υπενθυμίζει πόσο δύσκολο είναι να του «φάει» χρόνο συμμετοχής στην Λίβερπουλ.

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ με την φαρμακερή σέντρα είχε δύο ασίστ στο 3-1 επί της Σαουθάμπτον και έφτασε σε ένα ιστορικό ατομικό ρεκόρ.

Ο «Ρόμπο» έφτασε τις 53 ασίστ στην καριέρα του στην Premier League, όσες και ο Λέιτον Μπέινς με τον οποίο μοιράζονται πια την κορυφή στην κατηγορία των αμυντικών με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ένα απίστευτο νούμερο, που δεν φτάνουν ακόμα και οι κορυφαίοι οργανωτές στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

