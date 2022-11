Παναθηναϊκός: Οι προτάσεις για νέα μέλη στη σλοβένικη… παροικία στο Κορωπί

Οι Σπόραρ, Βέρμπιτς και Τσέριν κρατούν ψηλά τη σημαία της Σλοβενίας στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» και δείχνουν το μεταγραφικό… δρόμο και σε άλλους συμπατριώτες τους να δοκιμάσουν να βαδίσουν στα χνάρια τους. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Όχι με έναν, ούτε με δύο, αλλά με τρεις Σλοβένους παίκτες άλλαξε δαχτυλίδια ο Παναθηναϊκός την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Οι διεθνείς, Αντράζ Σπόραρ, Μπέντζαμιν Βέρμπιτς και Άνταμ Τσέριν φόρεσαν τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος και προϊόντος του χρόνου, δικαιώνουν τους «πράσινους» για τις επιλογές που έκαναν στο πρόσωπό τους και τα χρήματα που δαπάνησαν για τις αγορές των δικαιωμάτων τους.

Το κοντέρ του Σπόραρ δείχνει 5 γκολ (2 ασίστ) σε 10 παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ βρήκε και μια φορά το δρόμο προς τα δίχτυα στη σειρά των διπλών αναμετρήσεων με τη Σλάβια Πράγας για το Conference League.

Ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς με 13 συμμετοχές, 1 γκολ, 1 ασίστ ανεβάζει στροφές και σταδιακά εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχοντας μάλιστα αναλάβει να καλύψει (εν πολλοίς) το σημαντικό κενό του τραυματία Αϊτόρ.

Ο τρίτος της σλοβένικης…παροικίας αποτελεί το «πουλέν» των «πρασίνων» και τη μεγάλη έκπληξη της σεζόν που διανύουμε.

«Λίρα – εκατό» ο 23χρονος, Άνταμ Τσέριν, όχι μόνο κέρδισε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά πήρε τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του!

Με αυτά και με αυτά, τα ποδοσφαιρικά…προϊόντα της Σλοβενίας τυγχάνουν μεγάλης εκτίμησης στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού.

Κάτι που έχουν «μυριστεί» σε αρκετά μανατζερικά γραφεία κι έτσι μπαίνουν στη διαδικασία – σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA - να προτείνουν Σλοβένους παίκτες στο «τριφύλλι» εν όψει Ιανουαρίου.

O agent, Αμίρ Ρούζνιτς με τον οποίο by the way διατηρεί απευθείας επαφή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχε διάνα με τους τρεις πελάτες του (Σπόραρ- Βέρμπιτς - Τσέριν) που έστειλε («συστημένους») στον Παναθηναϊκό.

Εσχάτως, αρχίζει να δείχνει το δρόμο και σε άλλους μάνατζερ να κάνουν τις (σλοβένικες) προτάσεις τους στους πρωτοπόρους της φετινής Super League, με φόντο το χειμερινό μεταγραφικό παζάρι που έρχεται.