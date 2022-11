Με όλα της τα αστέρια στο Μουντιάλ η Εθνική Ολλανδίας (vid)

Έτοιμη για το Μουντιάλ η Εθνική Ολλανδίας. Ο Λουίς Φαν Χάαλ ανακοίνωσε την αποστολή για το Κατάρ, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα αστέρια, από τον Βαν Ντάικ και τον Ντε Γιονγκ μέχρι τον Ντεπάι και το νεαρό Τσάβι Σίμονς, που «κέρδισε» μία θέση μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με τη PSV.

Η λίστα έχει ως εξής:

Τερματοφύλακες: Τζάστιν Μπίλοου, Άντριες Νόπερτ, Ρέμκο Πάσβεερ

Αμυντικοί: Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Νέιθαν Άκε, Ντάλεϊ Μπλιντ, Ζούλιεν Τίμπερ, Ντένζελ Ντάμφρις, Ματάις Ντε Λιχτ, Τάιρελ Μαλάσια, Τζέρεμι Φρίμπονγκ

Χαφ: Φρένκι Ντε Γιονγκ, Στίβεν Μπέρχαους, Τεν Κόπμαϊνερς, Κόντι Γκάκπομ Μάρτεν Ντε Ρον, Κένεθ Τέιλορ, Τσάβι Σίμονς

Επιθετικοί: Μέμφις Ντεπάι, Στίβεν Μπέρχβαϊν, Βίνσεντ Γιάνσεν, Νόα Λανγκ, Βουτ Βέγκχορστ

Here it is. Our World Cup squad! 🦁🇳🇱#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/s4KMWBvJQU