Από τον Ανδρούτσο στον Κωνσταντέλια με Yolo και OMG!

Δεν σκοράρει τόσο σπάνια όσο θα πίστευες… Αλλά όσο μεγαλώνει, τόσο σπανιότερα παίζει και κατ’ επέκταση τόσο σπανιότερα στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα. Αυτό το γκολ, όμως, το έζησε λίγο πιο έντονα από τα προηγούμενα, το πανηγύρισε λίγο πιο φανατισμένα από τα προηγούμενα και ποιος να τον αδικήσει; Ο Θανάσης Ανδρούτσος έπαιξε για δεύτερη φορά φέτος στο πρωτάθλημα – στην προηγούμενη είχε άλλον προπονητή και ανάμεσα στους συμπαίκτες του ήταν ακόμα ο Ντε Λα Φουέντε, ο Αχμέντ Χασάν, ο Αγκιμπού Καμαρά, ο Τόμας Βάλτσικ, ο Κώστας Μανωλά και ο Ραντζέλοβιτς. Εν ολίγοις από την πρώτη αγωνιστική και το παιχνίδι με τον ΠΑΣ η μισή ενδεκάδα δεν είναι καν πλέον στον Πειραιά. Ο Ανδρούτσος, όμως, άντεξε στην διαδικασία, κέρδισε με την εμφάνισή του απέναντι στην Ναντ την εμπιστοσύνη του Μίτσελ και κατάφερε να πετύχει το γκολ της νίκης απέναντι στον Λεβαδειακό. Πέμπτο στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό, ένατο αν συνυπολογίσουμε και τη σεζόν του στον Ατρόμητο.

Το βίντεο μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ. Θα πρέπει, βέβαια, να δείτε σχεδόν όλα τα highlights ή να το προχωρήσετε στο 3.09. Αξίζει τον κόπο… Γιατί μπορεί γκολ να μην μπήκε, αλλά κάτι τέτοιες εμπνεύσεις και κάτι τέτοιες στιγμές είναι το ποδόσφαιρο! Ο Χάμες Ροντρίγκεζ πήγε να βάλει το γκολ της αγωνιστικής, ένα γκολ που θα ερχόταν και ως… επιβεβαίωση του βραβείου του παίκτης του Οκτωβρίου! Μα, πραγματικά πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο το θέλουν και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές; Χίλιες φορές τα «ωωωω» που ακούγονται από την κερκίδα τη στιγμή της προσπάθειάς του, παρά μια διάκριση που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν την αξίζει.