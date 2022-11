Mε τον Λουκάκου η 26άδα του Βελγίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο επιθετικός της Ίντερ, παρά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει, είναι στις επιλογές του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ αν και παραμένει άγνωστο αν θα καταφέρει να αγωνιστεί στην πρεμιέρα.

Αναλυτικά η αποστολή του Βελγίου για το Μουντιάλ του Κατάρ:

Τερματοφύλακες: Καστέλς, Κουρτουά, Μινιολέ

Αμυντικοί: Αλντερβάιρλντ, Ντεμπάστ, Φαές, Τεάτ, Βερτόνχεν, Καράσκο, Καστάνιε, Μενιέ

Μέσοι: Τ.Αζάρ, Ντε Μπρούινε, Ντεντόνκερ, Ονάνα, Τίλεμανς, Βανάκεν, Βίτσελ, Ντε Κέτελαρ, Ντοκού, Ε. Αζάρ, Τροσάρ

Επιθετικοί: Μέρτενς, Μπατσουαγί, Οπεντά, Λουκάκου

Official. Here’s Belgium squad for the World Cup 🚨🇧🇪 #WorldCup2022



Lukaku, De Ketelaere, Mertens and Trossard in. Divock Origi, out. pic.twitter.com/EVzMwemyGN