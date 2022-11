Με την... παλιά φρουρά και τον 18χρονο Μουκοκό αντί του Ρόις η Γερμανία στο Κατάρ

O Ρόις έμεινε εκτός μετά την υποτροπή που υπέστη στον πρόσφατο τραυματισμό του, ενώ στα αξιοσημείωτα της λίστας της «νάσιοναλμανσαφτ» είναι και η απουσία του Ματς Χούμελς.

Σημαντική είναι η επιστροφή του Μάριο Γκέτσε, καθώς ο ήρωας του τελικού του Μουντιάλ του 2014 θα φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο.

Σε ό,τι αφορά τον Μουκοκό, αν αγωνιστεί στο Κατάρ θα κάνει την πρώτη συμμετοχή του με την εθνική ανδρών.

Αναλυτικά η αποστολή της Γερμανίας για το Μουντιάλ:

Τερματοφύλακες: Μάνουελ Νόιερ, Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, Κέβιν Τραπ

Αμυντικοί: Αρμέλ Μπέλα Κότσαπ, Ματίας Γκίντερ, Κρίστιαν Γκούντερ, Τίλο Κέρερ, Λούκας Κλόστερμαν, Νταβίντ Ράουμ, Αντόνιο Ρίντιγκερ, Νίκο Σκλότερμπερκ, Νίκλας Σούλε

Μέσοι: Καρίμ Αντεγέμι, Γιούλιαν Μπραντ, Νίκλας Φούλκρουγκ, Σερζ Γκνάμπρι, Λεόν Γκορέτσκα, Μάριο Γκέτσε, Ιλκάι Γκιντογκάν, Τζόσουα Κίμιχ

Επιθετικοί: Κάι Χάβερτζ, Γιόνας Χόφμαν, Γιουσουφά Μουκόκο, Τζαμάλ Μουσιαλα, Τόμας Μίλερ, Λερόι Σανέ

Germany is the first national team to announce their 26-man World Cup squad today.



Marco Reus is once again out due to injury, and he is replaced by his 17-years old teammate Youssoufa Moukoko.



Dortmund's Mats Hummels is also not included. Neither is Fulham's Bernd Leno. pic.twitter.com/OmjFm4XD36