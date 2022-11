Ενκουλού, Κούντε και Επασί στην αποστολή του Καμερούν για το Κατάρ-Εκτός ο Μουκουντί

Ο Νικολάς Ενκουλού του Άρη και ο Πιερ Κούντε του Ολυμπιακού βρίσκονται στην 26άδα, όπως και ο Ντέβις Επασί, που έπαιξε σε Λαμία και ΟΦΗ.

Ο Αρόλντ Κουκουντί της ΑΕΚ ήταν στην προεπιλογή, αλλά τελικά δεν θα είναι στην αποστολή της αφρικανικής χώρας.

Το Καμερούν βρίσκεται στον 7ο όμιλο της διοργάνωσης του Κατάρ μαζί με Σερβία, Ελβετία και Βραζιλία.

Η αποστολή του Καμερούν:

Τερματοφύλακες: Αντρέ Ονανά, Ντέβις Επασί, Σιμόν Ενγκαπαντουετνμπού.

Αμυντικοί: Ζαν-Σαρλ Καστεγιέτο, Ένζο Εμποσέ, Κόλινς Φάι, Ολιβιέ Εμπαϊζό, Νουχού Τολό, Νίκολας Ενκουλού, Κρίστοφερ Βου.

Μέσοι: Ολιβιέρ Εντσάμ, Γκαλ Οντούα, Μάρτιν Χόνγκλα, Πιερ Κούντε, Σάμουελ Γκουέ, Φρανκ Ανγκουίσα "Ζαμπό".

Επιθετικοί: Μπράιαν Εμπεούμο, Μούμι Ενγκαμαλέου, Βινσέν Αμπουμπακάρ, Ζόρζ Κέβιν Ενκουντού, Ζαν Πιερ Ενσαμέ, Έρικ Μάξιμ Τσουπό Μοτινγκ, Σουαϊμπού Μαρού, Καρλ Τοκο Εκαμπί, Κριστιάν Μπασογκόγκ, Σάντι Ενγκόμ.

OFFICIAL: Cameroon🇨🇲 26-man squad for the world cup.#FulltimesportsGh pic.twitter.com/JFvOOocxr9