Φήμες για απομάκρυνση του Σιμεόνε από την Ατλέτικο-Οι δυο υποψήφιοι αντικαταστάτες

Οι «ροχιμπλάνκος» ηττήθηκαν με 1-0 από τη Μαγιόρκα εκτός έδρας για την Πριμέρα Ντιβιζιόν, ένα αποτέλεσμα που φέρνει σε ακόμα δυσκολότερη θέση τον Αργεντινό τεχνικό, ο οποίος εδώ και καιρό βρίσκεται στα... σχοινιά λόγω της κακής πορείας της ομάδας.

Δεν είναι, βέβαια, μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και η εικόνα της Ατλέτικο που προκαλεί απογοήτευση και έτσι επανήλθαν τα σενάρια που κάνουν λόγο για απομάκρυνση του προπονητή.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, η διοίκηση πλέον σκέφτεται πολύ σοβαρά το μέλλον στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και δεν αποκλείεται η απόφαση να ληφθεί με αφορμή την διακοπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Και ήδη ακούγονται τα ονόματα των Λουίς Ενρίκε και Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ως υποψήφιων για να τον αντικαταστήσουν.



