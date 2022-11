Ρίβερ Πλέιτ: Έπαιξε το όνομα του Αλμέιδα, αλλά καταλήγει σε Ντεμικέλις

Και το όνομα αυτού... Μάρτιν Ντεμικέλις. Η Ρίβερ Πλέιτ φαίνεται πως βρήκε τον αντικαταστάτη του Μαρσέλο Γκαγιάρδο και αυτός σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports» είναι ο Ντεμικέλις.

Ο Ντεμικέλις είναι εδώ και ενάμιση χρόνο προπονητής στη δεύτερη ομάδα της Μπάγερν Μονάχου, αλλά φαίνεται πως έχει ενημερώσει τους ιθύνοντες των Βαυαρών για την απόφασή του και έχει γίνει αποδεκτή.

Ο «Μίχο» αναμένεται να επιστρέψει στην Αργεντινή και στη Ρίβερ Πλέιτ μετά από 20 χρόνια, αναλαμβάνοντας την ομάδα που ανδρώθηκε και αγωνίστηκε για μια εξαετία (1997-2003).

Την ίδια ώρα, ο Χόλγκερ Ζάιτς θα αντικαταστήσει τον Ντεμικέλις στον πάγκο της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν Μονάχου. Ο Ζάιτς ήταν εκ νέου προπονητής στη β’ ομάδα, όπως και σε άλλα πόστα στις ακαδημίες, ενώ την τελευταία διετία ήταν διευθυντής των ακαδημιών του συλλόγου.

