Ολοταχώς για νέο συμβόλαιο στη Μάντσεστερ Σίτι ο Πεπ Γκουαρντιόλα

Η Σίτι είναι έτοιμη να «δέσει» τον Καταλανό με νέο συμβόλαιο. Όπως αναφέρει σε tweet του ο δημοσιογράφος, Γκρέιαμ Μπέιλι, οι δύο πλευρές, η Σίτι και ο Πεπ δηλαδή, έχουν έρθει σε κατ' αρχήν συμφωνία για να επεκταθεί το συμβόλαιο του επιτυχημένου προπονητή για άλλα δύο χρόνια, όπερ σημαίνει έως το 2025.

Έτσι το επόμενο διάστημα θα φανεί εάν θα υπάρξει και η τελική συμφωνία και οι υπογραφές, ώστε να επισημοποιηθεί το deal ανάμεσα στις δύο μεριές.

Να θυμίσουμε, βέβαια, πως ο Πεπ έχει εγκατασταθεί στο Μάντσεστερ από το καλοκαίρι του 2016 έχοντας οδηγήσει τη Σίτι τέσσερις φορές στην κορυφή της Premier League.

