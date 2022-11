Με αρκετούς... νέους η αποστολή της Αυστραλίας για το Κατάρ

Τα «καγκουρώ» θα έχουν αρκετούς πρωτοεμφανιζόμενους σε αυτή την διοργάνωση, ενώ έκπληξη αποτελεί η απουσία του άλλοτε τερματοφύλακα της Ντόρτμουντ, Μίτσελ Λάνγκερακ.

Αναλυτικά η 26μελής αποστολή της Αυστραλία΅

Τερματοφύλακες: Άντριου Ρέντμεϊν (Σίδνεϊ FC), Ματ Ράιαν (Κοπεγχάγη), Ντάνι Βούκοβιτς (Central Coast Mariners)

Αμυντικοί: Ναθάνιελ Άτκινσον (Χαρτς), Αζίζ Μπέχιτς (Νταντί Γιουνάιτεντ), Μίλος Ντέγκενεκ (Κολούμπους Κρου), Τόμας Ντενγκ (Άλμπιρεξ Νιιγκάτα), Φραν Κάρασιτς (Μπρέσια), Τζόελ Κινγκ (Οντένσε), Κάι Ρόουλς (Χαρτς), Χάρι Σούταρ (Στόουκ), Μπέιλι Ράιτ (Σάντερλαντ)

Μέσοι: Κιάνου Μπάκους (Σεντ Μίρεν), Καμ Ντέβλιν (Χαρτς), Άιντιν Χρούστιτς (Βερόνα), Τζάκσον Άιρβιν (Ζανκτ Πάουλι), Ράιλι ΜακΓκρί (Μίντλεσμπρο), Άαρον Μόι (Σέλτικ)

Επιθετικοί: Μάρτιν Μπόιλ (Χιμπέρνιαν),Τζέισον Κάμινγκς (Central Coast Mariners), Μιτς Ντιούκ (Φατζιάνο Οκαγιάμα), Κρεγκ Γκούντγουιν (Adelaide United), Γκαράνγκ Κουόλ (Central Coast Mariners), Μάθιου Λέκι (Μέλμπουρν Σίτι), Άουερ Μαμπίλ (Κάντιθ), Τζέιμι ΜακΛάρεν (Μέλμπουρν Σίτι)

