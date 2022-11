Ασυγχώρητος ο Γιάρεμτσουκ για τους φίλους της Γάνδης: «Θάνατος στους προδότες» (Pic)

Έτσι η επιστροφή του Ουκρανού επιθετικού στη Γάνδη και δη στη "Ghelamco Arena" με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ δεν έκατσε καλά στους φίλους των «βούβαλων».

«Θάνατος στους προδότες, Γιάρεμτσουκ Ιούδα» ανέγραφε το πανό που σήκωσαν οι γηπεδούχοι, με τον Ουκρανό να περνά ως αλλαγή στο 60ο λεπτό αλλά να μην μπορεί να αποτρέψει την ήττα με 2-0.

Gent fans with a ‘warm welcome back’ banner for former player Roman Yaremchuk today who moved to Club Brugge this summer 😳 pic.twitter.com/IzQYWih47H