Δεν ξεχνάει τον Παναθηναϊκό ο Στιλ: «Το μεγαλύτερο ματς στην Ευρώπη απόψε, καλή τύχη παιδιά»

Μπορεί να έχουν περάσει πέντε χρόνια από τη μέρα που έφυγε από την ομάδα, ωστόσο ο Λουκ Στιλ δείχνει πως δεν έχει ξεχάσει τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει να τον υποστηρίζει ακόμη.

Συγκεκριμένα, ο πρώην τερματοφύλακας των «πράσινων» με μία δημοσίευσή του στα social media ευχήθηκε καλή τύχη στο Τριφύλλι για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, το οποίο μάλιστα χαρακτήρισε ως το πιο σημαντικό ματς της Ευρώπης απόψε.

«Οπαδοί του Παναθηναϊκού, χαρείτε το αν μπορείτε, το μεγαλύτερο ματς στην Ευρώπη απόψε, καλή τύχη παιδιά» ανέφερε αναλυτικά ο Λουκ Στιλ.

Δείτε εδώ το tweet που έκανε:

Panathinaikos fans…. Enjoy it if you can 😃☘️🫣 Biggest game in Europe tonight ☘️ Good luck lads @paofc_