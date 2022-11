Δώρο 100 φανέλες από τον Μανέ σε παιδιά στο χωριό του στη Σενεγάλη (vid)

Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που δεν ξεχνά τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε και προσπαθεί να τον βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί.

Ως γνωστόν, ο Μανέ φροντίζει πάντα να βοηθά στις ανάγκες που υπάρχουν στο χωριό του στη Σενεγάλη και αυτή τη φορά η κίνησή του μπορεί να ήταν μικρή και συμβολική, αλλά έδωσε χαρά σε πολλά παιδιά.

Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ που θα γυριστεί από το «TNT Sports» με θέμα τις ρίζες του άσου της Μπάγερν, ο Μανέ έστειλε 100 υπογεγραμμένες φανέλες σε παιδιά του Μπαμπαλί.

Ήταν μια... μαγική βαλίτσα, με ένα μικρό, αλλά πολύτιμο δώρο για τα παιδιά αυτά που ονειρεύονται μεγαλώνοντας να μοιάσουν στον Μανέ, ο οποίος είχε κάνει μια αντίστοιχη κίνηση όταν αγωνιζόταν με τη Λίβερπουλ, έχοντας στείλει τότε 300 φανέλες.

Sadio Mane sent 100 Bayern Munich shirts to his his native village of Bambaly in Senegal 🇸🇳



The kids love it ❤❤❤



