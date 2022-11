Πικέ στο «αντίο» του: «Γεννήθηκα και θα πεθάνω στην Μπαρτσελόνα» (vid)

Ο Ισπανός στόπερ εμφανώς συγκινημένος, πήρε το μικρόφωνο στο κέντρο του γηπέδου και αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα, με συγκινητικά λόγια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πικέ:

«Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες. Να ευχαριστήσω εσάς τους οπαδούς, να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, να ευχαριστήσω το τεχνικό επιτελείο και όλους τους άλλους στο σύλλογο.

Στη ζωή, όταν μεγαλώνεις, συνειδητοποιείς ότι μερικές φορές πρέπει να αφήσεις μία αγάπη να φύγει. Δεν ήταν ποτέ μία εύκολη απόφαση μετά από τόση πολλή αγάπη που βρήκα στην Μπαρτσελόνα, όμως ήταν η στιγμή για να αποχωρήσω.

Αγαπώ πάρα πολύ την Μπάρτσα και για αυτό πιστεύω πως είναι η σωστή στιγμή να φύγω. Δεν είναι αντίο. Είμαι πεπεισμένος πως ότι θα βρεθώ εδώ ξανά στο μέλλον. Γεννήθηκα εδώ και θα πεθάνω εδώ. Ζήτω η Μπαρτσελόνα για πάντα».

