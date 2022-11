Αποστολή Ολυμπιακού: Άφησε εκτός τον Μαρσέλο ο Μίτσελ, δεν πρόλαβαν Γκάρι, Μπα

Εκτός αποστολής για το ντέρμπι του Ολυμπιακού ενάντια στον Παναθηναϊκό άφησε ο Μίτσελ τον Μαρσέλο, με τον Βραζιλάνο να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Από εκεί και πέρα, επίσης εκτός έχουν μείνει οι τραυματίες Βαλμπουενά, Γκάρι Ροντρίγκες και Ουσεϊνού Μπα αλλά και ο Χουάνγκ Ουί Τζο, ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά την αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζουν οι: Αγκιμπού Καμαρά, Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπακαμπού, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Ελ Αραμπί, Φορτούνης, Ινμπόμ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Καλογερόπουλος, Κρίστινσον, Εμβιλά, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Ρέτσος, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Βρουσάι και Βρσάλικο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Παναθηναϊκό. / The squad players selected ahead of the match against Panathinaikos. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/IbWU1Mjr5M