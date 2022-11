Νέο πλήγμα για την Αγγλία, χάνει το Μουντιάλ ο Τσίλγουελ!

Νέο πλήγμα για την εθνική Αγλλίας με τον Μπεν Τσίλγουελ να χάνει επίσης το Μουντιάλ. Ο αριστερός φουλ-μπακ της Τσέλσι τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των «μπλε» κόντρα στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, φεύγοντας με πατερίτσες από τον αγωνιστικό χώρο και όπως έδειξαν οι εξετάσεις ο τραυματισμός του ήταν πιο σοβαρός από ότι είχε αρχικά υπολογιστεί, με τον ίδιο να κάνει γνωστό μέσω social media πως δεν προλαβαίνει το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.

Έτσι, η Αγγλία έχει να διαχειριστεί ακόμη έναν τραυματισμό στα άκρα της άμυνας, καθώς επίσης λόγω τραυματισμών έχουν μείνει εκτός οι Ρις Τζέιμς της Τσέλσι και Κάιλ Γουόκερ της Μάντσεστερ Σίτι.

Following my ACL injury I worked so hard to make sure I was ready for the World Cup. It has always been a dream of mine. Unfortunately, this won’t be possible following my scan results. I’ll do all I can to get back playing for Chelsea ASAP. Thanks for the messages of support 💙 pic.twitter.com/2H01Whhfhn