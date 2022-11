Ο Κόνορ Γουίκχαμ της Φόρεστ Γκριν Ρόβερς σκόραρε πιθανότατα το πιο εντυπωσιακό γκολ που θα δείτε σήμερα απέναντι στη Σάουθ Σιλντς για το FA Cup.

Για την ιστορία η Φόρεστ νίκησε με 2-0 με τον Γουίκχαμ να πετυχαίνει με κεφαλιά και το πρώτο τέρμα της ομάδας του.

Δείτε το γκολ:

𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐀𝐋𝐅-𝐖𝐀𝐘 𝐋𝐈𝐍𝐄 🤯@ConnorWickham10 has just done the impossible.#EmiratesFACup pic.twitter.com/vHiiT3WN5C