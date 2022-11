Ιστορικό 6/6 για την Μπάγερν

Μπορεί οι Βαυαροί να βρέθηκαν φέτος σε έναν όμιλο μαζί με την Μπαρτσελόνα και την Ίντερ, αλλά δεν βρήκαν απολύτως καμία αντίσταση από τους αντιπάλους τους και όχι μόνο πήραν την πρωτιά, αλλά το έκαναν με έξι νίκες.

Στα τέσσερα παιχνίδια, μάλιστα, η Μπάγερν κατάφερε να μη δεχθεί γκολ, άλλο ένα γεγονός που δείχνει πόσο επιβλητική ήταν η παρουσία της ως τώρα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η φετινή ήταν η τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια που η Μπάγερν πέτυχε το 6/6 στον όμιλο (σεζόν 2019-20 και 2021-22 οι προηγούμενες), γεγονός που αποτελεί ρεκόρ, αφού μέχρι πρότινος συγκατοικούσε στην κορυφή με τη Ρεάλ Μαδρίτης που το είχε πετύχει επίσης δύο φορές.

▪️ 2019-20

▪️ 2021-22

▪️ 2022-23



Bayern Munich get through the Champions League group stage with a perfect record for the third time in the past four seasons 💯 pic.twitter.com/JM1Lqw9Hbs