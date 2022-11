«Έλαμψε» κόντρα στη Νάπολι ο Τσιμίκας: Το 100% σε μπαλιές, τάκλιν και η συμμετοχή στα γκολ (pic, vid)

Οι Άγγλοι έψαχναν νίκη με διαφορά τεσσάρων γκολ για την 1η θέση του ομίλου, όμως οι Ιταλοί... κράτησαν και το τελικό 2-0 είναι ουσιαστικά αδιάφορο. Η ομάδα του Κλοπ κατέκτησε την 2η θέση στο group, όμως κέρδισε μία από τις καλύτερες ομάδες φέτος στην Ευρώπη, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις χθες (1/11) σταμάτησε το αήττητο σερί της εντός και εκτός συνόρων.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας μπακ πήρε την θέση του Ρόμπερτσον στα αριστερά της άμυνας και ήταν ξανά καταλυτικός, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Άλλωστε, από δύο δικές του εκτελέσεις κόρνερ ξεκίνησαν τα γκολ της Λίβερπουλ, όμως τα stats δείχνουν πως ο «Τσίμι» είχε μία πραγματικά «γεμάτη» εμφάνιση στην 6η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Σε πρώτη φάση, ο Έλληνας μπακ κατέγραψε 88,6% επιτυχία στις πάσες και 100% στις μακρινές μπαλιές. Είχε επίσης το «απόλυτο» στα τάκλιν (2/2), κέρδισε 6 μονομαχίες στο «1 εναντίον 1» και, επιπρόσθετα, δημιούργησε δύο ευκαιρίες. Παράλληλα, ο Τσιμίκας μέτρησε τρεις πετυχημένες σέντρες, κέρδισε δύο φάουλ και, σαν... κερασάκι, δεν είδε ούτε έναν παίκτη της Νάπολι να τον περνάει με ντρίμπλα.

Μία συνολικά εξαιρετική εμφάνιση από τον 26χρονο, που αποθεώθηκε από τους φιλάθλους της Λίβερπουλ στα social media.

Kostas Tsimikas vs Napoli:



88.6% passing accuracy

1 clearance

1 blocked shot

2/2 tackles won (100%)

100% long balls completed

6 duels won

3 crosses completed

2 chances created



Fiery performance by our Greek Scouser. Incredible. pic.twitter.com/JDXoJEaTOP