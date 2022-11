Πρωτοφανής καβγάς σε αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών: Έδιναν και έπαιρναν οι μπουνιές και τα μαλλιοτραβήγματα (vid)

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης, του αγώνα μεταξύ των ομάδων των κολεγίων LSU και Ole Miss, στο πλαίσιο SEC Tournament, ξεκίνησε άγριος καβγάς!

Αθλήτριες των δύο ομάδων, και συγκεκριμένα η Μάγια Γκόρντον και η Ράμσεϊ Ντέιβις βρέθηκαν να διεκδικούν την μπάλα, και πάνω στη διεκδίκηση η Ντέιβις πήρε αγκαλιά τη Γκόρντον και στη συνέχεια τη χτύπησε στο κεφάλι, μια κίνηση που «άναψε» τα αίματα. Αυτό ήταν...ακολούθησαν εικόνες ντροπής και μάλιστα για επίπεδο ομάδων κολεγίων...

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν γροθιές, με τον διαιτητή να προσπαθεί μάταια να τις χωρίσει και τελικώς αυτή που ηρέμησε τα πνεύματα ήταν η Σάνον Κούκ, συμπαίκτρια της Γκόρντον.

Συνεχίστηκε όμως ο «διαπληκτισμός» με τη Νοέλ του LSU να αρπάζει την Ντέιβις από τα μαλλιά τραβώντας την στο έδαφος. Κάπου εκεί επενέβησαν οι προπονητές των δύο ομάδων και ο διαιτητές, αυτό που έκανε, γιατί όπως φάνηκε δεν κατάφερε να τις χωρίσει, ήταν να δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα στις Ντέιβις, Γκόρντον και Νόελ.

Never seen this before. Ugly scene at the SEC Tourney between Ole Miss and LSU.



It’s been a heated rivalry for a century, but this is stupid. pic.twitter.com/JtkADyEXoD