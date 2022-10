Έξαλλος ο Μεταξάς: «Χυδαία συνθήματα, ντράπηκα για τον κόσμο του ΠΑΣ»

Μόνο ήρεμη δεν ήταν η επιστροφή του Ηρακλή Μεταξά στα Γιάννενα, με τον προπονητή του Αστέρα Τρίπολης να είναι έξαλλος με την συμπεριφορά των οπαδών του ΠΑΣ.

Ο Μεταξάς, ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου, για τα χυδαία συνθήματα των οπαδών του ΠΑΣ Γιάννινα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ντρέπεται για την συμπεριφορά τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν νομίζω. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δυο ή τρεις καλές ευκαιρίες που μπορούσαμε να τις βάλουμε, ήθελα φυσικά και κάτι παραπάνω. Μπήκαμε στο δεύτερο καλά, σημειώσαμε στο ημίχρονο κάτι που θέλαμε να κάνουμε. Να το πω ξεκάθαρα το κάθετο τρέξιμο μας βγαίνει κατευθείαν με την πρώτη, εκεί είναι που αναρωτιέμαι γιατί το σταματάμε μετά.

Μετά το 1-0, είχαμε μία ευκαιρία για το 2-0, από δεξιά και μία πάσα στο πλάι, δεν το βάζουμε και μετά προσπαθούμε να τρέξουμε στο πόδι, να διατηρήσουμε το 1-0. Ο ΠΑΣ δεν το έκανε αυτό, δεν προσπάθησε να διατηρήσει το 1-1, πίεσε για το 2-1 και κέρδισε μετά το παιχνίδι».

Για τη δήλωσή του στη NOVA πώς ο κόσμος του ΠΑΣ ξεχνάει εύκολα: «Ότι είχα να πω, το είπα. Καθένας από αυτούς που σήμερα τραγούδησε αυτές τις αηδίες και τα χυδαία συνθήματα, θα έκανε όπως έκανα εγώ. Εγώ είχα μία υπέροχη χρονιά, τους αγάπησα αλλά σήμερα ντράπηκα για αυτό τον κόσμο».

Για το ότι δεν έδωσε πληροφορίες ούτε στα ΜΜΕ ούτε στον κόσμο για τους λόγους που έφυγε από τον ΠΑΣ: «Είναι περασμένα αυτά, είμαι σήμερα προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, συνεχίζω για το παιχνίδι σήμερα. Μια νίκη για τον ΠΑΣ που δεν την ήθελα, γιατί όπου είμαι προπονητής θέλω να νικάει η ομάδα μου, αλλά ήρθαν αλλιώς τα πράγματα».

Για τον άλλοτε συνεργάτη του, Θανάση Στάικο: «Τον πιστεύω σαν προπονητή, πρώτα είναι καλός άνθρωπος. Εμένα ο κ. Στάικος με βοήθησε πολύ πέρυσι και άκουσα ότι υπήρχαν και γκρίνιες πριν για τον Στάικο. Για αυτό να στηρίζετε τους προπονητές που επιλέγει η διοίκηση και την ομάδα. Ο φίλαθλος αυτό είναι να μπει στο γήπεδο, να τραγουδάει, να γιορτάζει και να υποστηρίζει την ομάδα του. Αυτό είναι το ευχάριστο για τον προπονητή και την ομάδα».

Για τη δήλωσή του ότι οι παίκτες κάνουν τον προπονητή και αν δεν έχει καλούς παίκτες στον Αστέρα: «Έχουμε καλούς παίκτες αλλά προσπαθούμε να αλλάξουμε το στυλ παιχνιδιού. Εκεί που κάναμε το κάθετο, το γρήγορο, βάλαμε το γρήγορο γκολ και μετά γυρίσαμε στο passing game, πιο αργά, στο πόδι και χωρίς να απειλήσεις τον αντίπαλο.

Προσπαθούμε να το αλλάξουμε και η αλλαγή δεν είναι εύκολη σε μία ομάδα που έχει μάθει αρκετά χρόνια ένα διαφορετικό στιλ, ελπίζω να το καταφέρουμε γρήγορα και να πάρουμε τους βαθμούς που ζητάμε και θέλουμε».

Για το εάν η μάχη της παραμονής θα κριθεί γρήγορα ή θα φτάσουμε στα play out και δεν θα ξέρουμε: «Πρέπει να με θυμάστε από πέρυσι. Σκέφτομαι το επόμενο παιχνίδι, με ποιες ιδέες, με ποια παιδιά, με τι πάθος και στο τέλος θα κριθεί αν το καταφέρουμε πολλές φορές, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε μαθηματικά ή τι θα γίνει στα play off και play out. Να πω κάτι άλλο. Σήμερα ξεκινήσαμε με πυρετό στο ξενοδοχείο του Παπαδόπουλου, δεν ήταν μαζί μας και είχαμε τρεις αναγκαστικές αλλαγές.

Μας λείπουν Καρμόνα, Ρούμπεν Ντίας, βάζουμε Γκαρντάφσκι δεξί μπακ, τραυματίζεται και αυτός. Ο Μπαρτόλο και ο Λέο Τιλίκα ήταν αναγκαστικές αλλαγές. Νομίζω πώς η εικόνα θα ήταν διαφορετική γιατί για να ξεκινάνε βασικοί σημαίνει πώς κάτι έδειξαν στην προπόνηση και δεν μπορούσαν να το δείξουν μετά τους τραυματισμούς τους».