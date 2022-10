«Πάγωσαν» με Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό: Χειρουργείο κι επιστροφή το 2023!

Πολύ σοβαρός αποδείχθηκε πως είναι ο τραυματισμός του Ματιέ Βαλμπουενά και πιο σοβαρός από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί, όπως αποκάλυψε μέσω social media o μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού. Έτσι, ο Γάλλος θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να υποβληθεί σε επέμβαση για να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, με αποτέλεσμα να μείνει στα «πιτς» για τις επόμενες οκτώ εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως ο Μίτσελ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Βαλμπουενά στα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος που απομένουν, ενώ αναμένεται να χάσει και αυτά που είναι αμέσως μετά το Μουντιάλ, με τον 38χρονο να επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους από το 2023.

«Έλαβα άσχημα νέα σήμερα. Ο τραυματισμός μου είναι πιο σοβαρός απ' ότι θεωρούσα και θα πρέπει να μπω χειρουργείο. Θα είμαι έξω για 8 εβδομάδες αλλά πάντα δουλεύω σκληρά και θα δουλέψω σκληρά για να γυρίσω και να βοηθήσω την ομάδα το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Σας αγαπώ. Πάμε Ολυμπιακέ» ανέφερε αναλυτικά στο μήνυμά του στα social media o Βαλμπουενά.

I got a sad news today. My injury is more serious than we thought and I will have to go through surgery. I will be out for 8 weeks but as always I will work hard to come back and help the team as soon as possible.

Thank you all for your support. I love you. Pame Olympiacos ❤️