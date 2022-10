Ολυμπιακός: Με Μπακαμπού στην κορυφή και Σαμασέκου στα χαφ κόντρα στην Λαμία

Ο Μίτσελ επέλεξε τον Πασχαλάκη στο τέρμα και τους Ρέαμπτσιουκ, Μπα, Ντόι και Άβιλα στην άμυνα. Ο Σαμασέκου θα παίξει ως «εξάρι», αντικαθιστώντας τον Εμβιλά, ενώ δίπλα του θα είναι ο Ινμπεόμ. Οι Χάμες, Μπιέλ και Μασούρας θα παίξουν στις θέσεις των μεσοεπιθετικών και η μικρή έκπληξη αφορά την κορυφή, αφού ο Ελ Αραμπί έμεινε στον πάγκο, δίνοντας την θέση στον Μπακαμπού.

Δείτε την ενδεκάδα:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYLAM #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/HFXVljLqmQ