Μαρτίνες: «Θα πάμε σε... πόλεμο για τον Μέσι»

«Πώς θα είναι αυτό το τελευταίο του; Όχι, είναι τρελός, δεν τον αφήνουμε να φύγει... Θα πάμε σε πόλεμο γι' αυτόν», ανέφερε ο Λισάντρο Μαρτίνες για τον Μέσι, που σημείωσε ότι αυτό θα είναι το τελευταίο του Mundial.

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει την αγάπη των συμπαικτών του για τον Μέσι, αλλά και το πόσο σημαντικό κεφάλαιο είναι ο 35χρονος σταρ.

Lisandro Martinez says Argentina will go to war for Messi at the World Cup 😤 pic.twitter.com/aRPJyvxpTH