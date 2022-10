«Γλέντι» της Σάλτσμπουργκ στον Κριστιάνο: «Θα ήταν η όγδοη επιλογή μας» (pic)

Το μέλλον του Πορτογάλου σούπερ σταρ είναι ακόμα αβέβαιο, καθώς έχει προβλήματα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Μέχρι τώρα, βέβαια, δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ρονάλντο και σίγουρα μια από αυτές που βγήκε εκτός... διεκδίκησής του είναι η Σάλτσμπουργκ.

Ένας οπαδός της αυστριακής ομάδας έγραψε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας την απόκτησή του και οι άνθρωποι της Σάλτσμπουργκ απάντησαν πως ο Κριστιάνο θα ήταν η... όγδοη επιλογή τους για την επίθεση!

He would be our 8th choice forward 😅 https://t.co/G4ia7RsWYH