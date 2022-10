Κυρώσεις της UEFA στην Παρί για τα πανό οπαδών υπέρ της Παλαιστίνης

Οι Γάλλοι επιβλήθηκαν με 5-2 των Ισραηλινών για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά οι Παριζιάνοι ελέγχονται για τη συμπεριφορά των οπαδών τους.

Κι αυτό διότι φαίνεται πως ενέργειες των φιλάθλων της Παρί δεν ήταν σύμφωνες με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ της και η γαλλική εφημερίδα L'Équipe.

Η UEFA δεν επιτρέπει τα πανό με πολιτικό περιεχόμενο και στο «Παρκ ντε Πρενς» υπήρχαν κάποια που δήλωναν υποστήριξη στην Παλαιστίνη.

«Η Γάζα υπάρχει, η Γάζα αντιστέκεται, Ελεύθερη Παλαιστίνη» έγραφε ένα εξ αυτών.

Palestine supporters raised Palestinian flags and a banner reading "Gaza exists, Gaza resists, Free Palestine" at Parc des Princes Stadium during a match between Israel's Maccabi Haifa team and Paris Saint-Germain, last night. pic.twitter.com/VRGddrmcWV