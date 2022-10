Βραζιλία 1970: Βιβλίο για την σπουδαιότερη ομάδα όλων των εποχών!

Το SDNA διάβασε το νέο βιβλίο του Σαμ Κούντι με την ιστορία και το παρασκήνιο της εθνικής Βραζιλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1970.

Με φόντο τη θριαμβευτική ιστορία μιας από τις πιο διάσημες ομάδες του ποδοσφαίρου, στο βιβλίο «Βραζιλία 1970: Πώς η μεγαλύτερη ομάδα όλων των εποχών κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο», ο Σαμ Κούντι, εξιστορεί πώς η χρυσή γενιά της «Σελεσάο» ανέκαμψε από την καταστροφική της παρουσία το 1966 και στέφθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Λέγεται πως παγκοσμίως δεν έχει εμφανιστεί ποτέ άλλοτε μια ομάδα τόσο καλή όσο η Βραζιλία του 1970.

Χτισμένη γύρω από τις δυνατές γροθιές του Φέλιξ, την αξιοπιστία των Κάρλος Αλμπέρτο Τόρες, Μπρίτο και Ουίλσον Πιάτσα, την ιδιοφυΐα και τη δύναμη του Κλοντοάλντο, την κομψότητα και το στυλ του επιθετικού κουιντέτου των Ζαϊρζίνιο, Πελέ, Ζέρσον, Τοστάο και Ριβελίνο.



Οι Βραζιλιάνοι υπερκέρασαν το εμπόδιο κάθε αντιπάλου που βρήκαν στο διάβα τους για να κατακτήσουν εν τέλει το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό.

Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, ειπώθηκαν πολλά για το πραγματικά πόσο καλοί ήταν οι Βραζιλιάνοι, αλλά, ουδείς δεν κατάφερε να καταγράψει το χρονικό της διαδρομής της ομάδας καλύτερα από το: “Brazil 1970: How the greatest team of all time won the World Cup”.



Ένας πρόλογος του άλλοτε τεχνικού της Καλαμάτας, Ζαϊρζίνιο σίγουρα δίνει έναν ξεχωριστό τόνο.

Ο Κούντι ένας καταξιωμένος παγκοσμίως δημοσιογράφος, εξηγεί στον πρόλογο, τον τρόπο που πάλευε για να πάρει τις συνεντεύξεις από τους Βραζιλιάνους σταρ της εποχής, εξιστορεί τις συναντήσεις του με τους παίκτες που εμπλέκονται στην ιστορία που διηγείται, ενώ αφηγείται τα ταξίδια του σε διάφορες χώρες.

Ένας παθιασμένος οπαδός του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, σχεδόν εμμονικός με την «σελεσάο», ο οποίος επί σειρά ετών ταξιδεύει σε κάθε σημείο του πλανήτη για να παρακολουθήσει εν δράσει την αγαπημένη του ομάδα.



Δομημένο σε 18 κεφάλαια, το βιβλίο παρέχει μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η χρυσή γενιά της Βραζιλίας έφτασε στο τρόπαιο Ζιλ Ριμέ επαναλαμβάνοντας την απόλυτη ποδοσφαιρική διάκριση τρεις φορές το 1958, το 1962 και το 1970.



Η ιστορία εκτείνεται από το 1963 έως το 1974 και καταγράφει τις χαμηλές και υψηλές «πτήσεις» της Βραζιλίας πριν και μετά τη δεύτερη κατάκτηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τη μάχη για την εξουσία στην εθνική ομάδα που ακολούθησε.

Μεταξύ άλλων περιγράφει επίσης τη θυελλώδη προπονητική κυριαρχία του Ζοάο Σαλντάνια, ενός δακτυλοδεικτούμενου κομμουνιστή σε μια χώρα που μαστιζόταν από δικτατορίες.

Ο Σαλντάνια έπειτα από πιέσεις, αποχώρησε από τον πάγκο της εθνικής Βραζιλίας, αφού προηγουμένως οδήγησε την εθνική ομάδα αήττητη στα τελικά του Μουντιάλ. Ο θρυλικός Μάριο Ζάγκαλο ήταν εκείνος που ολοκλήρωσε την δουλειά πατώντας πάνω στη φιλοσοφία του προκατόχου του!

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο παρήκμασε η Βραζιλία μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1970.

Οι ίντριγκες του αγώνα με την Αγγλία – που έφερε αντιμέτωπους τους πρώην πρωταθλητές με τους διαδόχους τους– προβάλλονται σε ορισμένες σελίδες, με την προετοιμασία, την προπόνηση και την προσαρμογή των δύο ομάδων στο υψόμετρο στο Μεξικό.



Πως η έναρξη του μεσημεριανού αγώνα ωφέλησε τη ροή εσόδων στη FIFA από την τηλεοπτική prime time μετάδοση στην Ευρώπη και η λεπτομέρεια που έκρινε την νίκη της Βραζιλίας με 1-0!



Το βιβλίο ολοκληρώνεται με τον αποχαιρετισμό του Πελέ το 1971. Το σημαντικό είναι πως ο συγγραφέας δεν βασίζεται σε φήμες ή δημοσιεύματα της εποχής, αλλά σε συνεντεύξεις με μέλη της ξακουστής ομάδας.