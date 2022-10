Μαχαίρωσαν τον στόπερ των Άρσεναλ και Μόντσα, Πάμπλο Μάρι στο Μιλάνο

Σύμφωνα με tweet του γνωστού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πρώην στόπερ της Άρσεναλ, Πάμπλο Μάρι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο μαχαιρωμένος.

Όπως αναφέρει στο tweet του ο δημοσιογράφος, ο Μάρι δέχθηκε τις μαχαιριές από ένα άτομο μσε σε εμπορικό κέντρο του Μιλάνου. Μάλιστα, δεν είναι το μοναδικό θύμα της άνανδρης επίθεσης, αφού μαχαιριές δέχθηκαν συνολικά πέντε άτομα.

Χωρίς να γίνεται λόγος ως τώρα με ονόματα, οι πληροφορίες που μεταδίδονται αναφέρουν πως οι τρεις από τους πέντε που δέχτηκαν επίθεση βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο για να μεταφέρει τους τραυματίες.



Ένας ακόμη είναι τραυματίας, ενώ ο πέμπτος που δέχτηκε επίθεση έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

