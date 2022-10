Με 4-4-2, Ντόι και δίδυμο Ελ Αραμπί-Μπιέλ η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ένα 4-4-2 με τον Μπιέλ σε ρόλο δεύτερου επιθετικού και ο οποίος θα μπορεί να «υποχωρεί» στη θέση 10 και να μετατρέπει το σχήμα σε 4-2-3-1 είναι η επιλογή του Μίτσελ για το ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Φράιμπουργκ στη Γερμανία, για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Βασικός ξανά ο Ντόι στα στόπερ δίπλα στον Μπα, με τον Βρουσάι να βρίσκεται στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Άβιλα στο δεξί. Χουανγκ – Εμβιλά θα είναι στα χαφ, αριστερά ο Μασούρας και δεξιά ο Γκάρι Ροντρίγκες.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο 4-4-2 του Μίτσελ: Πασχαλάκης, Βρουσάι, Μπα, Ντόι, Άβιλα, Μασούρας, Ιν. Χουάνγκ, Εμβιλά, Γκάρι, Μπιέλ, Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Φράιμπουργκ! / Our line-up for today’s match against @scfreiburg! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #SCFOLY #Football #LineUp pic.twitter.com/sPsrS3tKOX