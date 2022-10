Στα χνάρια του πατέρα του ο Τζιοβάνι Σιμεόνε (pic)

Ο Τζιοβάνι Σιμεόνε έπιασε ένα φοβερό ρεκόρ που είχε ο… πατέρας του και δεν έχει πετύχει κανένας άλλος Αργεντινός στο Champions League.

Με τα δύο τέρματα που πέτυχε απέναντι στη Ρέιντζερς, ο 27χρονος στράικερ έφτασε τα 4 γκολ στις πρώτες 4 αναμετρήσεις που έδωσε στο Champions League.

Κάτι που είχε πετύχει ο πατέρας του, Ντιέγκο (ή… Τσόλο για πολλούς) τη σεζόν 1996/97 όταν πέτυχε ακριβώς το ίδιο επίτευγμα με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης.

2 - Only 2 Argentinian 🇦🇷 players have scored 4 goals in their first 4 matches in Champions League:



- Giovanni #Simeone

- Diego Simeone.



Family.#NapoliRangers #UCL pic.twitter.com/m74vLNrdV2