Κι όμως κάποιοι οπαδοί της Μπαρτσελόνα προσπαθούσαν να εμψυχώσουν τους παίκτες (vid)

Οι Καταλανοί ηττήθηκαν με 3-0 εντός έδρας από τους Βαυαρούς για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και σε συνδυασμό με την επικράτηση της Ίντερ επί της Βικτόρια Πλζεν έμειναν οριστικά εκτός της συνέχειας της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Και μπορεί η πίκρα στο «Καμπ Νου» να ήταν μεγάλη, αλλά υπήρξαν και οργανωμένοι οπαδοί της Μπαρτσελόνα που ζήτησαν από τους ποδοσφαιριστές του Τσάβι να επιστρέψουν από τα αποδυτήρια σε μια προσπάθεια να τους εμψυχώσουν εν όψει της συνέχειας της φετινής σεζόν.



𝙃𝙤𝙬 𝙩𝙤 𝙨𝙪𝙥𝙥𝙤𝙧𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙘𝙡𝙪𝙗: Fans of the "Gol Nord" stand at Camp Nou asked the Barca players to come back out so they could encourage them for the rest of the season. [📹 red/u/ShampainFootball] pic.twitter.com/kTwotN1uOq

Xavi and all the Barça players have left the dressing room to applaud the Grada d'Animació for the incredible support they have given the team despite the poor game against Bayern Munich. The 'Gol Nord' is singing the Barça hymns in front of the players. pic.twitter.com/xZ0iKUttM1