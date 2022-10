Έξαλλος ο Κόντε, αποχώρησε από την συνέντευξη Τύπου! (vid)

Ο Ιταλός τεχνικός... έβραζε με την απόφαση του Ολλανδού διαιτητή και αφού σχολίασε την διαιτησία αλλά και το που κρίθηκε το ματς, αποχώρησε εμφανώς εκνευρισμένος από την συνέντευξη Τύπου.

«Είναι μια άδικη απόφαση, γιατί η μπάλα είναι πιο μπροστά από τον Κέιν. Δεν βλέπω ειλικρίνεια σε τέτοιες αποφάσεις. Θα πρέπει τώρα να περιμένουμε το τελευταίο ματς με την Μαρσέιγ εξαιτίας αυτή της απόφασης.

Μας δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα αυτή η απόφαση. Περιμένω από το Club να μιλήσει με τους κατάλληλους ανθρώπους για αυτή την απόφαση», ανέφερε ο Αντόνιο Κόντε προτού αποχωρήσει.

"I don't see honesty...I'm REALLY upset! " 😡



Antonio Conte left fuming at VAR decision and leaves press conference after one question 😳 pic.twitter.com/OIXbmH7pX4