Παίκτες πιάστηκαν στα χέρια στο Άγιαξ - Λίβερπουλ Κ19 (vid)

Άναψαν για τα καλά τα αίματα στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Άγιαξ και τη Λίβερπουλ Κ19 για τη Youth League, με παίκτες των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια.

Συγκεκριμένα, το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, οι Ουαλίντ Αγουγκίλ και Μελκάμου Φράουντερφ πιάστηκαν στα χέρια, με τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές να βλέπουν κίτρινη κάρτα. Το ίδιο δεν συνέβη με τον Μπόμπι Κλαρκ, ο οποίος επίσης μπήκε στη "μάχη".

Ajax u19 vs Liverpool u19 UEFA Youth League fight. Both 8’s got booked but Bobby Clark (10) joining as third man did most of the action and didn’t see yellow. pic.twitter.com/Zs55LLGM83