Ο Ρονάλντο είναι και πάλι εδώ: Επέστρεψε στις προπονήσεις της Γιουνάιτεντ! (vid)

Πέντε ημέρες κράτησε η τιμωρία του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού σήμερα ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός επέστρεψε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας.

Όπως είναι γνωστό, ο αγγλικός σύλλογος είχε θέσει (20/10) με επίσημη ανακοίνωσή του τον "CR7" εκτός ομάδας ενόψει του σαββατιάτικου (22/10) εκτός έδρας αγώνα της Premier League με την Τσέλσι στο Λονδίνο (1-1), λόγω της άρνησής του να μπει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Τότεναμ (2-0) στις 19 Οκτωβρίου.

