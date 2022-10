Ο ΠΑΟΚ δίπλα σε Λύρατζη - Τσαούση

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι δύο ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται στα πιτς... για τουλάχιστον ένα μήνα.

Ο Λευτέρης Λύρατζης υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον αριστερό προσαγωγό ενώ η μαγνητική του Τσαούση έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στο δεξί γόνατο, με τον χρόνο αποθεραπείας τους να υπολογίζεται και για τους δύο στις τέσσερις με έξι εβδομάδες.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να ανακατέψει την τράπουλα στα εναπομείναντα παιχνίδια προκειμένου να βρει λύσεις, παραμένοντας -ωστόσο- στο πλευρό των δύο νεαρών που θα δώσουν τον αγώνα της επιστροφής τους.

«Μείνετε δυνατοί παιδιά. Γρήγορη ανάρρωση».

Stay strong and get well soon guys! #PAOKFamily #Lyratzis #Tsaousis pic.twitter.com/jPdScTRAIq