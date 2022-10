Yolo στην Λεωφόρο και Γκαρσία σε διάθεση DYI!

Yolo (you only live once)!

Χάρισε μερικά από τα καλύτερα φωτογραφικά ενσταντανέ της χρονιάς. Χάρισε μερικά «καρδιακά» στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, μερικά εγκεφαλικά στους άσπονδους φίλους του τριφυλλιού, αλλά κυρίως χάρισε τη νίκη στην ομάδα, και τρεις ακόμα υπερπολύτιμους βαθμούς στη μάχη για τον τίτλο. Ο Αντράζ Σποράρ μπήκε στο παιχνίδι στο 63ο λεπτό και στο 90’ έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έπιασε την κεφαλιά, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έφερε το απόλυτο ξέσπασμα σε αγωνιστικό χώρο και κερκίδα.

Μπορείτε να αποφασίσετε εσείς; Γιατί εμείς δεν μπορούμε! Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, θα στοιχημάτιζες ότι ο Πεπ Μπιελ παίζει χωρίς αντίπαλο. Το εξαιρετικό του πλασέ στο Αγρίνιο, το οποίο ξεκινάει και από ένα ακόμα μαγικό τακουνάκι του Χάμες Ροντρίγκεζ, έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ και πήγαινε «σφαίρα» για καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Μόνο που μετά ήρθε ο Μαξιμιλιάνο Λοβέρα. Σουτ στην κίνηση, έξω από την περιοχή, από εκτέλεση κόρνερ – σουτ που εκείνη τη στιγμή έδινε το προβάδισμα στον Ιωνικό. Δύο πανέμορφα γκολ και το μόνο καλύτερο από το να παίρνει να διαλέξεις, είναι να μην χρειάζεται να διαλέξεις.