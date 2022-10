Good Ebening: Ο Έμερι επέστρεψε στην Αγγλία

Είναι πλέον επίσημο. Ο Ουνάι Έμερι επέστρεψε στην Premier League. Μετά από τρία χρόνια, ο Ισπανός τεχνικός επιστρέφει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, καθώς διαδέχθηκε τον Στίβεν Τζέραρντ στην Άστον Βίλα.

Ο 50χρονος τεχνικός οδήγησε τη Βιγιαρεάλ στο πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, αλλά και στα ημιτελικά του Champions League την περσινή σεζόν.

Πλέον μετά το αποτυχημένο πέρασμά του από την Άρσεναλ το 2019, επιστρέφει στην Αγγλία και στο Λονδίνο για την Γουέστ Χαμ.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣