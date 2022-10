Επιστολή της Σαχτάρ στη FIFA για αποβολή του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο ουκρανικός σύλλογος με επίσημη επιστολή στη FIFA ζητά την αποβολή του Ιράν από το επερχόμενο Μουντιάλ, μετά τη συμμετοχή της χώρας στους πρόσφατους βομβαρδισμούς του Κιέβου.

Ζητείται να αντικατασταθεί το Ιράν με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, που κλήθηκε να αγωνιστεί κάτω από άνισες συνθήκες στα μπαράζ του Ιουνίου, όπου προκρίθηκε από τον ημιτελικό νικώντας τη Σκωτία, αλλά ηττήθηκε στον τελικό με αντίπαλο την Πολωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σαχτάρ:

«Όσο η ηγεσία του Ιράν θα διασκεδάζει βλέποντας την εθνική της ομάδα να παίζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, Ουκρανοί θα σκοτώνονται από ιρανικά drone και πυραύλους. Περίπου 250 επιθέσεις με drone έχουν ήδη γίνει σε ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας.

Καθένα από αυτά έχει κατασκευαστεί και διανεμηθεί από τις ιρανικές αρχές, την ιρανική ηγεσία και τον στρατό τους που εξειδικεύτηκε στη διαχείριση εκτόξευσης drones που καταστρέφουν σπίτια, μουσεία, πανεπιστήμια, γραφεία, γήπεδα και παιδικές χαρές. Και το πιο σημαντικό, που σκοτώνουν Ουκρανούς πολίτες. Συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Παιδιών που ονειρεύονταν επίσης να δουν τη χώρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Σαχτάρ καλεί λοιπόν τη FIFA και όλη τη διεθνή κοινότητα να αποβάλει αμέσως το Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της άμεσης συμμετοχής του στις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Θα είναι μια απολύτως δίκαιη απόφαση που θα εστιάσει την προσοχή ολόκληρου του κόσμου σε ένα καθεστώς που σκοτώνει τους ίδιους τους ανθρώπους του και βοηθά στο να σκοτώνονται Ουκρανοί.

Η ελεύθερη θέση θα πρέπει να δοθεί στην εθνική Ουκρανίας, η οποία απέδειξε ότι είναι άξια συμμετοχής στο Μουντιάλ. Υπό άνισες συνθήκες σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες των μπαράζ, έπαιξαν με καρδιά. Η απόφαση αυτή είναι ιστορικά και αγωνιστικά δικαιολογημένη. Προτρέπω άπαντες να ενισχύουν την πίεση στην ποδοσφαιρική γραφειοκρατία. Αρκετά με το να επαναλαμβάνουμε τα λάθη του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, κρύβοντάς τα πίσω από μια κενή θέση περί διαχωρισμού πολιτικής και αθλητισμού. Το να επιτρέπουμε τη συμμετοχή τρομοκρατών στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολιτική. Και είναι καιρός να βάλουμε ένα τέλος σε αυτήν».

