Ούτε στο Manager: H Γουλβς κυριάρχησε, η Λέστερ κέρδισε με «τεσσάρα»! (pic)

Αφήνεις εκτός κάδρου το τελικό σκορ και ρίχνεις μία ματιά στα stats. Εκεί βλέπεις τα εξής:

Τι θα έλεγε ένας... νορμάλ άνθρωπος; Ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η πρώτη κέρδισε την δεύτερη άνετα, πιθανότατα και με διαφορά 2+ γκολ.

Αλλά, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι σημαντικό: Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο στατιστικά. Για την ακρίβεια - και σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το μπάσκετ - δεν είναι λίγες οι φορές που τα stats δεν πετυχαίνουν τίποτα!

Η Γουλβς, λοιπόν, κυριάρχησε «ποδοσφαιρικά» στο ματς με την Λέστερ. Είχε την κατοχή (σε συντριπτικό βαθμό), μέτρησε μία παραπάνω τελική on target (δεν υπολογίζουμε καν τις υπόλοιπες 16 που ήταν εκτός) και κατέγραψε μεγαλύτερο δείκτη στα ΧGoals.

Ε, και;

Η Λέστερ έδειξε πως η κυνικότητα θα είναι πάντα ένα τεράστιο όπλο στο ποδόσφαιρο. Σε 4 τελικές στην εστία μέτρησε ισάριθμα γκολ (!) και διέλυσε την Γουλβς, δείχνοντας σημάδια... ζωής μετά από ένα πολύ κακό ξεκίνημα.

Και όχι μόνο αυτό: Η παρέα του Βάρντι απέδειξε ότι, πολλές φορές, τα στατιστικά δεν υπάρχουν καν μέσα στις γραμμές του γηπέδου. Τόσο απλά!

Wolves vs Leicester looked like a classic game of FIFA... 😳🎮 pic.twitter.com/6MyDGAmuqb